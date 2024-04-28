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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 8280 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1659مسيّرة خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: أنه منذ الـ20 وحتى الـ27 من أبريل الجاري، وجهت قواتنا 35 ضربة عالية الدقة طالت مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية للسكك الحديدية، وأنظمة الدفاعات الجوية والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وأنه تم القضاء على أكثر من 8280 عسكريا وإسقاط 1659 مسيّرة.

كما تم تدمير 8 دبابات و22 محطات رادار و26 مستودع ذخيرة و9 مركبات قتالية.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس السبت إسقاط 21 صاروخا خلال هجوم روسي الليلة الماضية.

ولايزال التصعيد العسكري قائما بين الجانبين الروسي والأوكراني وسط غياب الأفق السياسي لإنهاء النزاع بين البلدين الذي دخل عامه الثالث.