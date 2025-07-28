فيدان يشدد على التزام تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على التزام بلاده الراسخ بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية التركية، الاثنين، بشأن لقاء فيدان مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في إسطنبول.

وبحسب البيان، التقى فيدان وكوس في إسطنبول يوم 25 يوليو الجاري للتأكيد مجددا على أهمية وضع تركيا كمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ودورها البنّاء في ضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها.

واتفق الطرفان على المضي قدما في أجندة مشتركة بشأن قضايا الترابط الرئيسية، بما في ذلك التجارة والطاقة والنقل والرقمنة، استنادا إلى رؤية مشتركة للتعاون الاستراتيجي، مع التركيز بشكل خاص على استراتيجية الاتحاد الأوروبي للبحر الأسود والمشاريع التي تربط أوروبا بآسيا الوسطى.

ورحب الطرفان باعتماد قرار المفوضية الذي يُسهّل إصدار تأشيرات الدخول المتعددة للمواطنين الأتراك، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التنبؤ وزيادة سهولة التنقل، كما أكد الطرفان على أهمية الحوار بشأن رفع التأشيرات.

وشدد فيدان وكوس على التزامهما المشترك بالعمل على تحسين تطبيق الاتحاد الجمركي الحالي وتمهيد الطريق لتحديثه، مما سيعزز القدرة التنافسية والأمن الاقتصادي لكلا الطرفين، واتفقا على أن تحديث الاتحاد الجمركي مفيد للطرفين وضروري لبناء شراكة اقتصادية متينة وشاملة.

كما أعربا عن عزمهما على تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المشاريع المستدامة التي تركز على الابتكار في تركيا والمناطق المجاورة.

وتعهد الطرفان بتكثيف الجهود المشتركة لضمان إعادة بناء البنية التحتية والخدمات ذات الأهمية الحيوية في سياق إعادة إعمار أوكرانيا، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وتبادل الوزير والمفوضة وجهات النظر حول الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية التي عُقدت في إسطنبول يوم 24 يوليو الجاري، ومنصة السلام في البلقان المنعقدة في 26 من الشهر نفسه.

كما أطلع فيدان كوس على الاجتماعات غير الرسمية المُوسّعة بشأن قبرص التي عُقدت في جنيف ونيويورك تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والتي رحّبت بها مفوضة الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق منفصل، أشار فيدان إلى الحاجة المُلِحّة لسياسة توسع ذات مصداقية وقائمة على المبادئ، مُشددا على ضرورة معاملة جميع الدول المُرشحة بإنصاف، وعلى أن تستند العملية حصرا إلى الجدارة والمعايير الموضوعية.

كما شدد فيدان على التزام تركيا الراسخ بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

بدورها، لفتت كوس إلى أن الحوار حول سيادة القانون والمعايير الديمقراطية جزء لا يتجزأ من العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.