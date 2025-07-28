السعودية تدعو دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت السعودية، مساء الاثنين، دول العالم إلى مواصلة الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة المملكة وفرنسا.

وقال وزير الخارجية السعودي: "ندعو كل الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين".

وأكد أن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين "ينعقد في ظل استمرار التصعيد واتساع رقعة الصراع، دون أي اعتبار للتبعات الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن "المدنيين في غزة يتعرضون لأبشع الانتهاكات الجسيمة من تجويع وقصف وتهجير وتقويض ممنهج لكافة الجهود الدولية لإيصال المساعدات"، وفق بث نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وشدد على أن "الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة"

وأكد وزير الخارجية السعودي أن "السلام لن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديا وتنمويا"، مشددا على أن "‏المملكة تبذل جهودا متواصلة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة".

وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، شدد وزير الخارجية السعودي على أن "تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة".

وكان من المقرر عقد "مؤتمر فلسطين الدولي" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و20 يونيو الماضي، لكن عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 13 يونيو بدعم أمريكي، واستمرت 12 يوما، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.

وأعربت كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة عن رفضهما إقامة مؤتمر دعم حل الدولتين.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.