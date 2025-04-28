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أصيب العديد من الأشخاص يوم الأحد عندما اصطدم قارب قبالة جسر ميموريال كوزواي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشرت إدارة شرطة كليرووتر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن هناك العديد من الإصابات وأن قسم الإطفاء والإنقاذ في كليرووتر أعلن عن وقوع ”حادث تصادم جماعي“ نظرا لعدد الإصابات.

ولم تعلن السلطات على الفورعن عدد المصابين.

وقال المنشور ”تم إخطار جميع المستشفيات المحلية. وقد تم توجيه العديد من الإنذارات الخاصة بالصدمات مع وجود مروحيات تنقل اثنين من المصابين الأكثر خطورة".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المستجيبين الأوائل الذين هرعوا إلى مكان الحادث .