أعلنت المطربة آمال ماهر، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عن قرب طرح ألبومها الجديد بعنوان "حاجة غير"، حيث قامت بتصوير عدد من الأغاني بطريقة الفيديو كليب تمهيدًا لطرح الألبوم.

وأكدت أن ألبوم "حاجة غير" سيشهد مفاجآت عديدة لجمهورها، وتعود من خلاله إلى الساحة الفنية بشكل مختلف. كما أوضحت أنها تتعاون في هذا الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء المبدعين.

وكشفت أنها تعاونت مع الشاعر أيمن بهجت قمر، نادر عبدالله، أحمد المالكي، عليم، عمرو المصري، نور عبدالله، بالإضافة إلى تعاونها مع مجموعة من الملحنين منهم أحمد إبراهيم، أحمد الزعيم، مدين، مصطفى العسال، عمرو الشاذلي، محمد أنور، ونور عز العرب.





