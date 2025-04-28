الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي فوري لوقف مجاعة غزة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تتابع ببالغ القلق والخطورة الانهيار الكارثي المتسارع للأوضاع المعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الدمار والخراب الشاملَين، وسط سياسة ممنهجة لحرمان المدنيين العزل من الغذاء والماء والدواء منذ 2 مارس، عبر الإغلاق الكامل للمعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة على حدود القطاع.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، مساء الاثنين، عن إدانتها الشديدة للاستهتار الإسرائيلي المتواصل بالمطالبات الدولية والأممية بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، معتبرة أن هذه السياسة جريمة مكتملة الأركان تستدعي تحركًا دوليًا حاسمًا.

وطالبت الوزارة بترجمة الدعوات إلى إجراءات عملية، وضغط حقيقي يجبر إسرائيل على وقف استخدام التجويع سلاحا ضد السكان المدنيين، والامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة احتلال بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

وشددت على أن وقف إطلاق النار الفوري وإنهاء جميع مظاهر جرائم الإبادة هو الطريق الوحيد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المدنيين الفلسطينيين، محملة المجتمع الدولي المسئولية الأخلاقية والقانونية عن معاناة الشعب الفلسطيني جراء التقاعس عن التدخل العاجل والفاعل.