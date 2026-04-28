تغريم سيدة 10 آلاف جنيه لسبها أخرى على جروب أولياء الأمور

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بتغريم سيدة غيابيًا مبلغ 10 آلاف جنيه، مع إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف جنيه، وذلك لإدانتها بسب وقذف "ولية أمر" وتوجيه عبارات مسيئة لها عبر تطبيق "واتساب".

وكشفت أوراق القضية رقم 10422 لسنة 2025، أن نيابة الشؤون الاقتصادية أسندت للمتهمة، ارتكاب واقعة سب وقذف ولية أمر، من خلال إرسال رسائل تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء عبر التطبيق.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة جرت داخل مجموعة محادثة على "واتساب" مخصصة لأولياء الأمور تحت اسم "خاص لأولياء أمور النهضة"، حيث أرسلت المتهمة رسائل تضمنت عبارات تشهير وقذف، ما تسبب في أضرار أدبية ومعنوية للمجني عليها.

وأكد تقرير الفحص الفني، إلى جانب الاستعلام من شركة الاتصالات، أن شريحة الهاتف المستخدمة في إرسال الرسائل مسجلة باسم المتهمة، كما تضمن التقرير صورًا ضوئية "سكرين شوت" للمحادثات التي احتوت على عبارات السب والقذف محل الاتهام.