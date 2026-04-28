قاضي المعارضات يجدد حبس عامل بمدرسة متهم بهتك عرض طفلة في سوهاج

أصدر قاضي المعارضات بدائرة قسم أول سوهاج، قراراً بتجديد حبس المتهم "ح.ح"، البالغ من العمر 54 عاماً، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة داخل أسوار مدرسة "الرشاد" الابتدائية.

تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بقيام المتهم، والذي يعمل عاملاً بالمدرسة المشار إليها، باستغلال تواجده داخل المنشأة التعليمية للتحرش بطفلة وهتك عرضها. وكشفت التحريات الأولية والبيانات الرسمية أن المتهم يعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 5%، إلا أن جهات التحقيق واصلت إجراءاتها القانونية لضمان حق المجني عليها وحماية أمن المنشآت التعليمية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم فور ضبطه، وواجهته بالأدلة والشهادات المتوفرة.

وجاء قرار قاضي المعارضات لاستكمال التحقيقات، والتأكد من ملابسات الحادثة، وتقدير الحالة الذهنية للمتهم ومدى مسئوليتها عن أفعاله قانوناً.