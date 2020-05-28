محمد إمام يحتفل بعرض فيلمه «لص بغداد» بدور العرض بالإمارات

احتفل الفنان محمد إمام بعرض فيلمه الحديد «لص بغداد» بدور العرض السينمائى بدولة الإمارات، مع بدء رجوع الحياة الطبيعية التى تأثرت بانتشار وباء فيروس كورونا فى العالم كله، ونشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك خبر اختيار فيلمه ليكون من بين أفلام النخبة التى بدأ طرحها بدور العرض امس.

وقبل أيام بشر محمد إمام جمهوره بعرض فيلمه على عدد من مواقع الأفلام.

جدير بالذكر ان فيلم «لص بغداد» تم طرحه فى مصر بموسم منتصف العام الدراسى وهو آخر المواسم السينمائية قبل إصدار قرار غلق دور العرض السينمائى والمسارح لمنع انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة، وحقق الفيلم ايرادات تخطت الـ 32 مليون جنيه وهو الرقم الذى يفضله «إمام» حيث بلغت إيرادات فيلمه السابق «ليلة هنا وسرور» نحو 35 مليون جنيه.

فيلم «لص بغداد» بطولة محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وفتحى عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن، وأمينة خليل، وأحمد العوضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى.