أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب لايبزيج الألماني.

وأكد ليفربول تعاقده مع كوناتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" تمت..يسعدنا التوصل لاتفاق لضم إبراهيما كوناتي قادمًا من نادي لايبزيج".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى قيام ليفربول بتفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد كوناتي مع لايبزيج والبالغ 36 مليون جنيه إسترليني.

وسيعزز كوناتي خيارات المدير الفني يورجن كلوب الدفاعية في الريدز، مع عودة الثلاثي المصاب فيرجيل فان ديك وجو جوميز وجويل ماتيب، بعد غيابهم لفترة طويلة بسبب الإصابات في الموسم المنقضي.

وسينتقل كوناتي إلى أنفيلد بعد أربعة مواسم قضاها في الدوري الألماني مع لايبزيج حيث لعب 95 مباراة وسجل 4 أهداف.

