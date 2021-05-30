أرمينيا: نعتزم حل الأزمة الحدودية مع أذرببجان سلميا

أعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، عن استعداد حكومته لإيجاد تسوية للأزمة الحدودية مع أذربيجان في منطقتي "جيجاركونيك" و"سيونيك" باتباع كافة السبل الدبلوماسية.

وقال باشينيان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "إن الحكومة الأرمينية تسعى لحل الأزمة الحدودية بانتهاج السبل السلمية فقط. إننا لن نسمح بحرب أخرى، فالمشكلة لا بد من تسويتها سلميًا باتباع السبل الدبلوماسية والسياسية. مع الأخذ بالاعتبار أنني ناشدت المجتمع الدولي وأذربيجان بوضع خطة تسوية سلمية".

يُشار إلى أن الوضع على حدود أرمينيا-أذربيجان في منطقتي "جيجاركونيك" و"سيونيك" ظل متوترًا منذ 12 مايو الجاري، حيث أعلنت أذربيجان أسر 6 عسكريين أرمن حاولوا عبور الحدود لارتكاب أعمال تخريبية هناك.

فيما أكدت أرمينيا أن جنودها كانوا في تلك اللحظة يقومون بأعمال هندسية في منطقة جيجاركونيك في أرمينيا الواقعة على الحدود مع أذربيجان، واصفة الحادث بأنه اختطاف وأحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يُذكر أن الاشتباكات تجددت بين البلدين في الـ27 من سبتمبر الماضي مع وقوع معارك عنيفة في إقليم ناجورنو كاراباخ (قرة باغ) المتنازع عليه بين البلدين. وشهد الإقليم أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين قتلى وجرحى.