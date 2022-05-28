«الكفن» ينهي الدم بين أبناء العمومة من عائلة «آل شوشة» بسوهاج

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج؛ لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من "آل شوشة"، بقرية "إدفا" بمركز سوهاج.



ونقل السكرتير العام المساعد تحيات وتقدير محافظ سوهاج لطرفي الصلح من أبناء العمومة، ولجنة المصالحات ورجال الأمن وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة في إتمام الصلح، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرا إلى أن حضوره لصلح اليوم يعد الثاني في أقل من أسبوع بقرية "إدفا"، وهذا وإن دل فيدل على وعي وحرص أبناء وأهالي القرية وسعيهم إلى لم الشمل، وطرح العنف والخلافات جانبا، متمنيا القضاء على جميع الخلافات والمشاحنات لتكون سوهاج نموذجا في إنهاء الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية.

وجرت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.