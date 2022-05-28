 رئيس الشيشان يعلن تحرير سفيرودونيتسك في دونيتسك الانفصالية بالكامل - بوابة الشروق
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رئيس الشيشان يعلن تحرير سفيرودونيتسك في دونيتسك الانفصالية بالكامل

هديل هلال
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 11:23 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 11:23 م
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن تحرير مدينة سفيرودونيتسك في جمهورية دونيتسك الانفصالية بشكل كامل، من قبضة النازيين الأوكرانيين وتدمير مواقعهم فيها.

وقال قديروف في منشور على قناته عبر «تليجرام»: «كل شيء في سيفيردونيتسك تحت سيطرتنا بالكامل، لقد هزم النازيون ودمرت مواقعهم وتحرير المدينة بالكامل».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت، أضاف في منشوره: «يمكن للسكان تنفس الصعداء من الآن فصاعدا، فلا شيء يهدد حياتهم بعد الآن».

ولفت إلى أن «عناصر الجيش الأوكراني والنازيين فروا، عندما علموا أن المقاتلين الشيشانيين بدأوا في تدمير ما تبقى من قوات العدو في المدينة»، متابعًا: «لست أنا من يقول ذلك، بل هذا ما اعترف به السجناء الذين أسرتهم قواتنا الخاصة».

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