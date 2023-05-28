لوكاشينكو: روسيا وبيلاروسيا تقاتلان ضد الغرب من أجل عالم متعدد الأقطاب في مصلحة الجميع

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، إن على روسيا وبيلاروسيا القتال ضد الغرب من أجل عالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي يصب في مصلحة كل من الهند والصين ودول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية "اليوم، نحن نكافح من أجل عالم متعدد الأقطاب، وهذا في مصلحة الجميع - الصين والهنود والعرب وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وتابع "وحقيقة إن كوننا على هذا الجانب من الحاجز وأن الغرب على الجانب الآخر هو صدفة لأنني، أكرر، أولاً وقبل كل شيء، كنا هدفا".

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن صدامًا مع أوكرانيا كان سيحدث على أي حال في وقت لاحق، لكن في ظل ظروف أسوأ لروسيا وبيلاروسيا، لذلك حالت موسكو دون وقوع أسوأ سيناريو.

ووصف الزعيم البيلاروسي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها عنصر في الكفاح العالمي من أجل التعددية القطبية. وأوضح لوكاشينكو أنه بسبب معارضة هذا النظام العالمي، اشتبك الغرب في المقام الأول مع روسيا.