النفط العراقية تدعو وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية لاستئناف إنتاج النفط وتصديره

دعت وزارة النفط العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم إلى عقد اجتماع في بغداد بأسرع وقت لغرض التباحث والتداول للتوصل إلى إتفاق لتسريع إعادة الإنتاج وإستئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية وزع مساء اليوم أن هذا الاجتماع سيكرس "لغرض التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي حسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق ".

وتوقفت صادرات العراق النفطية من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ أواخر شهر مارس من العام الماضي بعد أن قضت محكمة باريس للدولية بحصر صادرات النفط الخام العراقية من حقول كردستان بشركة تسويق النفط العراقية الحكومية /سومو/ بعد ان كانت تدار من قبل حكومة إقليم كردستان.