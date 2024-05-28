قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 22 مواطنا فلسطينيا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 22 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم المواطنة علا دلايشة، زوجة الأسير ماهر دلايشة من مخيم الجلزون، بالإضافة إلى طفل، وأسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، طوباس، جنين، قلقيلية، والقدس.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتدمير وتخريب منازل المواطنين، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني.

يذكر أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (8910)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

علماً أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كل الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.