الموفد الفرنسي لودريان يصل لبنان

وصل الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان على رأس وفد فرنسي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن الموفد لودريان سيجري خلال الزيارة محادثات مع عدد من المسئولين اللبنانين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، المساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر عام 2022، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين، ولم يتمكن المسئولون اللبنانيون من إجراء الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى التعافي الاقتصادي.