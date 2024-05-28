تقرير: الأضرار التي لحقت بكابلات الإنترنت تحت الماء تشكل خطورة على الاقتصاد العالمي

أفاد خبراء مؤسسة «روسكونجرس» في تقرير، بأن كابلات الإنترنت تحت الماء هي بنية تحتية حيوية للاقتصاد العالمي، ويمكن أن يؤدي تلفها، بما في ذلك نتيجة للصراعات الجيوسياسية، إلى خسائر مالية كبيرة.

وقال الخبراء في تقرير بعنوان «كابلات الإنترنت تحت الماء»، نشرته وكالة «سبوتنيك»، إن 99% من حركة الإنترنت العابرة للقارات تنتقل في الوقت الحالي، عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية.

وأشاروا إلى أن «هذه الكابلات تمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، حيث يتم تنفيذ معاملات مالية تزيد قيمتها عن 10 تريليونات دولار أمريكي من خلالها كل يوم، كما أن هذه الكابلات ضرورية للأمن القومي وعمل المجتمع الحديث».

وأوضح التقرير أن «البنية التحتية المالية العالمية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على أداء الشبكة، لذا فإن أي ضرر عرضي أو هجمات مستهدفة قد يؤدي إلى خسائر».

ووفقًا للتقارير، هناك تهديد مباشر محتمل للأمن المادي للكابلات البحرية في الوقت الراهن، بما في ذلك بسبب النزاعات الجيوسياسية، خاصة في منطقة بحر الشمال ومنطقة البحر الأحمر.

ويستشهد التقرير بمثال الكابلات في الخليج العربي التي تضررت في أواخر فبراير 2024، ما تسبب في انقطاع كبير في اتصالات الإنترنت بين أوروبا وآسيا.

وقال التقرير: «لا يُعتبر الضرر حرجًا بسبب احتمال تحويل حركة المرور عبر مسارات أخرى، لكنه يُعتبر كبيرًا».

وأشار إلى الوضع حول تايوان، حيث ترتفع مخاطر حدوث حالات جديدة من تلف كابلات الإنترنت.