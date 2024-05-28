حزب الله يشن هجوما مركزا على موقع راميا العسكري الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني، الثلاثاء، أنه "شن هجوما ناريا مركزا من مسافة قصيرة بالصواريخ" على موقع راميا العسكري شمال إسرائيل، بينما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه "شن هجوما ناريا مركزا ومن ‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة، استهدف موقع راميا وعلى حاميته وتجهيزاته وتموضوعات (تمركز) جنوده"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف الحزب أن الاستهداف "حقق إصابات مباشرة"، دون مزيد من التفاصيل.

ويعد إعلان حزب الله استهداف موقع راميا من "مسافة قصيرة"، أحدث عملية ينفذها ضد قوات الاحتلال في المنطقة الحدودية مع لبنان، في ظل تصاعد مستمر في وتيرة ونوعية الهجمات خلال الأيام الماضية.

وأمس الاثنين، أعلن حزب الله شن 6 هجمات على شمالي إسرائيل، استهدفت 4 مستوطنات و3 مواقع عسكرية، في سلسلة هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" انقضاضية.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ، اليوم الثلاثاء، بـ"استهدف إسرائيل ليلا، بالقذائف المدفعية الثقيلة أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطير حرفا (جنوب)".

وقالت إن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي "أغار منتصف الليل على محيط بلدتي عيتا الشعب ورامية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة".

وأشارت الى أن إسرائيل استمرت حتى صباح اليوم، في إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالإضافة إلى تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وصولا إلى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، وتضامنا مع قطاع غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل.