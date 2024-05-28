انطلاق فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع رواية مريم ونيرمين بتنظيم مكتبة كليب ومنتدى مدينتي الثقافي

انطلقت منذ قليل، فعاليات ندوة مناقشة وتوقيع رواية "مريم ونيرمين" للكاتب والروائي عمرو العادلي، والصادرة عن دار الشروق، وبتنظيم مكتبة كليب ومنتدى مدينتي الثقافي، ويناقشه فيها الروائي المستشار أشرف العشماوي، وذلك في قاعة المكتبة المركزية الملحقة بالجامع الكبير في مدينتي.

جاء ذلك بحضور نانسي حبيب مسؤولة النشر بدار الشروق، والكاتب عماد العدلي، والكاتب أحمد مدحت سليم، والكاتبة حنان سليمان، ومجموعة كبيرة من القراء والمثقفين.

ومن أجواء الرواية نقرأ: تصل «أروى» لتسلم شقة خالها بعد أن غادر إلى العراق وضاع هناك. ولأنها ورثت عنه الشغف بالكتابة، تقص علينا حكايته مع امرأتين. المرأة الأولى تزوجها عن حب وأنجب منها بعد أن عاش معها أغلب سنوات عمره، أما الثانية فقد دخلت حياته على أمل تعلم حرفة الكتابة لكنه أحبها وتزوجها.

نتعرف داخل الحكاية على هواجس عاشها البطل بعد أن تلقى دعوة لحضور ندوة بالإسكندرية من قبل امرأة تعرف عنه كل شيء وترسم يومها وفق وقائع استمدتها من رواية كتبها وضاعت.

وعبر خط تشويقى أقرب إلى متاهة سردية نتابع ما عاشه البطل من مغامرات، لتلعب جميع الأصوات داخل الرواية أدوارها فى استكمال الأجزاء الناقصة فى تلك الرواية المفقودة!