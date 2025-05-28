• صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن "مسؤولين مطلعين" إن نتنياهو هدد بمهاجمة منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية ما أثار توترا بينه وبين ترامب

اتهم تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة "عرقلة" المفاوضات بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني، بينما نفى مكتب الأخير هذه الادعاءات.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن نتنياهو المتحفظ بشأن أي حل دبلوماسي للحد من البرنامج النووي الإيراني "يواصل الضغط من أجل شن عمل عسكري".

واعتبرت أن موقف نتنياهو سيكون من شأنه "تقويض مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق تفاوضي مع طهران".

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مقتضب الأربعاء، محاولة الأخير عرقلة المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، واصفا تقرير "نيويورك تايمز" بأنه بمثابة "أخبار كاذبة".

وفي تقريرها، نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين مطّلعين- لم تسمهم - قولهم: "في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب للتفاوض على اتفاق نووي مع إيران، يُهدد نتنياهو بعرقلة المحادثات بضرب منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران".

وأشارت إلى تسبب اختلاف وجهات النظر بين ترامب ونتنياهو حول "أفضل السبل لضمان عدم قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي ولاستغلال لحظة ضعف إيران" في نشوب توترا خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما، دون تحديد موعدها.

كما تحدثت عن حدوث توترات خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في الأيام الأخيرة بين كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية وكبار المسؤولين الإسرائيليين، للأسباب ذاتها ودون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ولا تشارك إسرائيل في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي وصفتها واشنطن بأنها "مثمرة" من أجل التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

فيما تصر إسرائيل على أن الحل الأمثل هو "الخيار العسكري".

وتتولى سلطنة عمان دور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء خلافات جوهرية تتعلق بالملف النووي الإيراني.

وعقدت 5 جولات من المفاوضات بين طهران وواشنطن حتى اليوم، 3 منها في العاصمة العمانية مسقط.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق خلال ولاية ترامب الأولى في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.



