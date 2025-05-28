نيويورك تايمز: أمريكا تخشى هجوما إسرائيليا محتملا على منشآت نووية إيرانية

تشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من احتمال أن تشن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية بدون سابق إنذار، في تحذير مسبق في ظل المفاوضات الجارية مع طهران، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين مطلعين على الوضع.

وبحسب التقرير، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل المحادثات الأمريكية الإيرانية، من خلال استهداف مواقع رئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران.

ونفى متحدث باسم نتنياهو، اليوم الأربعاء، التقرير ووصفه بأنه "أخبار زائفة".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، لقد أدى الخلاف المستمر بشأن كيفية منع إيران من تطوير أسلحة نووية إلى مكالمة هاتفية متوترة واحدة على الأقل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين رفيعي المستوى.