مدبولي: عرضنا على الجانب الأمريكي إنشاء منطقة صناعية سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو غيرها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على جذب كل الاستثمارات من مختلف الدول دون أي تفضيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر دولة جاذبة للاستثمار بشكل كبير.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتضمن منطقة صناعية صينية، كما جرى الاتفاق مع روسيا على أن تكون هناك منطقة صناعية روسية هناك.

وأشار إلى أنه جرى العرض أيضًا على الجانب الأمريكي إنشاء منطقة صناعية متخصصة في صناعات بعينها سواء في المنطقة الاقتصادية أو في أي أماكن أخرى تكون مهمة، موضحًا أن الحكومة عرضت فرصا في هذا الإطار.

ونوه بأن الولايات المتحدة تتميز بصناعات متقدمة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والسيارات والأدوية وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن الشركات الأمريكية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر وعبرت عن حرصها على العمل في مصر في ظل المزايا الاستثمارية المتاحة.