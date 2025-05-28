إيطاليا تعلن استعدادها للمشاركة في قوة حفظ سلام بقيادة عربية داخل غزة

أعربت إيطاليا، صباح اليوم الأربعاء، عن استعدادها للمشاركة في قوة حفظ سلام – بقيادة عربية – داخل قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، خلال إحاطته أمام مجلس الشيوخ، إن «إيطاليا مستعدة لدعم قوة حفظ سلام بقيادة عربية في غزة».

وفي مارس الماضي، كشف الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن مقترح جديد يتمثل في دراسة مجلس الأمن لتأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة.

وشدد خلال اجتماعه مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي المنظمات الدولية، على أن هذا المقترح يأتي في إطار برنامج زمني محدد؛ يهدف في نهاية المطاف إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين الذي تدعمه مصر.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 177 ألف فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين.