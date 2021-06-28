ملعب برلين الأولمبي يستضيف مباريات يونيون برلين في دوري المؤتمر الأوروبي

قال ديرك زينجلر رئيس نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم إن فريقه سيلعب مبارياته في البطولة الجديدة دوري المؤتمر الأوروبي، في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في حال السماح لعدد كبير من الجماهير بحضور المباريات.

وأضاف زينجلر في خطاب لأعضاء النادي، اليوم الاثنين، أن ملعب الغريم التقليدي لفريق يونيون برلين، هيرتا برلين، سيتم اتخاذه كخيار إضافي في الوقت الذي لم تكتمل فيه الأعمال بملعب "أن دير ألتن فوير ستيري".

وأوضح زينجلر أن يونيون برلين سيلعب مبارياته في ملعبه فقط في حال تم السماح لعدد قليل من الجماهير بالحضور لأسباب تتعلق بالجائحة.

وتبلغ سعة ملعب يونيون برلين 012ر22 متفرج ولكن أغلبية المناطق مخصصة للوقوف، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتابع : "مع عدم السماح لجماهير الفريق الضيف بحضور مباريات التصفيات للتأهل بسبب أزمة كورونا، فإن المباراة على الأرض تكتسب أهمية أكبر".

وأضاف أن "هذه اللعبة والمدربين واللاعبين الذين عملوا بجد من أجل ذلك، نادينا وأنتم أعضاء النادي، ومئات الآلاف من الداعمين من داخل مدينتنا أو خارجها، تستحقون أكبر عدد ممكن من الحضور".

وتأهل يونيون برلين إلى البطولة الثالثة من حيث الأهمية على مستوى كرة القدم الأوروبية، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي من الدوري الألماني (بوندسليجا) في المركز السابع، وستقام مباراتا الذهاب والإياب للدور المؤهل للبطولة يومي 19 و26 من أغسطس المقبل، فيما سيتم تحديد المنافس من خلال القرعة يوم الثاني من الشهر ذاته.