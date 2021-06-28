مركز الأورام بكفر الشيخ يشهد التشطيبات النهائية وتوريد الأجهزة خلال أيام

يشهد مركز الأورام بمحافظة كفر الشيخ التشطيبات النهائية، استعداداً لاستقبال الأجهزة الطبية المتعددة، ويعقبها استقبال المترددين عليها عقب الانتهاء من كل الأعمال.

وأكد الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%، ونسبة التشطيبات النهائية 90%.

كما وصل الإنشاء في المبنى الجديد لحوالي 40%، المكون من دور واحد يشمل "المغسلة وبور الكهرباء والمغسلة والعيادات"، أما الأجهزة الطبية فسيتم توريدها خلال الفترة المقبلة، كما تم تركيب 8 مصاعد بالمبنى.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز.

وأكد أن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفرالشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مشددا على أن المشروع يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400متر، ويتكون من بدروم وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000 متر، ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه.

وأوضح أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، فيما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 90%.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ: "عانى أهالي المحافظة عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة فى الأمراض الخطيرة ومنها الأورام، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا فى الجانب الصحي فأنشأت 3 مستشفيات كبرى ببلطيم والبرلس وسيدي غازي، وجارٍ إنشاء 3 مستشفيات أخرى ببيلا وقلين والرياض".

وأوضح أنه جارٍ الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين في محافظات الدلتا، وتستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.