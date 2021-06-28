أعلنت إثيوبيا، وقفا فوريا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيجراي وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات جبهة تيجراي على عاصمة الإقليم ميكيلي، بحسب قناة الجزيرة.



وتمكنت قوات جبهة تحرير تيجراي من طرد قوات حكومة أبي أحمد منها.



وبعد أقل من أسبوع من الهجوم المكثف الذي شنته قوات جبهة تحرير تيجراي، انسحب الجيش الإثيوبي من ميكيلي، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية في الإقليم في نوفمبر الماضي، وفق أحد أعضاء الإدارة الإقليمية المؤقتة.



وقال العضو المذكور الذي لم يشأ كشف هويته لدواع أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الدفاع عن تيجراي "سيطرت على المدينة وقد شاهدتها بنفسي، لقد دخلت"، مضيفا أن "المدينة تحتفل والجميع في الخارج يرقصون".



كما يمكن سماع الألعاب النارية مع استمرار الاحتفالات في الليل، وفق شهود عيان.