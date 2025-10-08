رئيسة صندوق النقد تحذر من تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي

قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي إن وضع الاقتصاد العالمي حاليا أفضل من المتوقع في ظل الصدمات الكبرى، مثل رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، إلا أن هذا الصمود قد لا يدوم.

وأضافت في كلمة مكتوبة لها أمام معهد ميلكن للأبحاث اليوم الأربعاء "اربطوا الأحزمة .. عدم اليقين هو الوضع الطبيعي الجديد، وسيبقى كذلك".

جاءت تعليقات جورجيفا في يومٍ وصلت فيه أسعار الذهب إلى أكثر 4000 دولار للأوقية لأول مرة، مع بحث المستثمرون عن ملاذ آمن بسبب ضعف الدولار وعدم اليقين الجيوسياسي، وقبل انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في الأسبوع المقبل بواشنطن.

ومن المتوقع أن يتركز الاهتمام خلال الاجتماعات التي يشارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم على عقوبات ترامب التجارية ورسومه الجمركية المتعددة.

ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام الحالي. وأشارت جورجيفا إلى عدد من العوامل التي قد تضمن عدم انخفاضه عن ذلك، ومنها السياسات الاقتصادية الحاسمة التي تبنتها الدول، وتكيَف القطاع الخاص، وانخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلية عما كان يخشى منه في البداية.

وأضافت في كلمتها "لكن قبل أن يتنفس أي أحد الصعداء، أرجو أن تسمعوا هذا: لم تُختبر مرونة الاقتصاد العالمي بالكامل بعد. وهناك مؤشرات مقلقة على أن هذا الاختبار قد يأتي. انظروا فقط إلى الطلب العالمي المتزايد على الذهب".

وفيما يتعلق برسوم ترامب الجمركية، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي "إن التأثير الكامل لم يتكشف بعد. في الولايات المتحدة، قد يؤدي انكماش الهامش المجال لمزيد من تجاوز الأسعار، مما يرفع التضخم مع تداعيات على السياسة النقدية والنمو."

يذكر أن الإدارة الجمهورية في الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية على الواردات من جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا منذ أبريل، بما في ذلك كندا والمكسيك والبرازيل والصين وحتى دولة ليسوتو الأفريقية الصغيرة.

وقال ترامب أمس في المكتب البيضاوي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "نحن أكثر من يتعرض للاستغلال بالرسوم الجمركية".

وتقول جورجيفا: "في أماكن أخرى، قد يثير تدفق السلع التي كانت مخصصة للسوق الأمريكية إلى أسواق أخرى، جولة ثانية من زيادات الرسوم الجمركية".