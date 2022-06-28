بايدن يغادر قمة السبع في ألمانيا متوجها إلى مدريد لحضور قمة الناتو

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقر انعقاد قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في قصر إلماو بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وذكر صحفي من الوفد المرافق أن موكب سيارات الرئيس الأمريكي غادر قصر إلماو في تمام الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الوفد سيتم نقله أولا بالسيارات إلى مكان يستقل منه طائرة إلى مطار ميونخ ومن هناك سيستقل الوفد الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث سيشارك بايدن في قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

ووجه ملك إسبانيا فيليب الدعوة إلى زعماء دول الحلف لحضور مأدبة عشاء مساء اليوم.

وغادر بايدن قصر إلماو في موعد أسبق قليلا للموعد الذي كان مخططا له، وقال البيت الأبيض إن السبب في ذلك هو سوء الأحوال الجوية.

كان بايدن وصل إلى ألمانيا مساء يوم السبت الماضي في أول زيارة يقوم بها لألمانيا منذ توليه مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة مطلع العام الحالي.