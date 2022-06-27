ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز في ميناء العقبة الأردني إلى 13 حالة وفاة

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول بأن أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة ارتفعت إلى 13 شخصا.

وقال الشبول، لقناة "المملكة" الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن 130 شخصا لا يزالون قيد العلاج في مستشفيات العقبة، مشيرا إلى أنه "جرى تطهير مكان الحادثة".

وأضاف أن "العقبة أصبحت خالية تماما من الغاز المتسرب"، مشيرا إلى أن الحياة عادت لطبيعتها وعادت حركة الملاحة والعمل في الموانئ باستثناء رصيف رقم (4) الذي وقع فيه الحادثة، لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي.