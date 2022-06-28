مجموعة السبع تدرس فرض حد أقصى لسعر الغاز الروسي

قالت مصادر مطلعة إن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، يستعدون لإصدار تعليمات لوزراء دولهم دراسة إمكانية فرض حد أقصى لسعر شراء الغاز الطبيعي الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع إعلان هذا التكليف في ختام أعمال قمة مجموعة السبع في ألمانيا، غدا الثلاثاء، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مناقشات أوسع لكيفية الحد من استفادة روسيا من صادراتها من الطاقة. ومن المتوقع أيضا الإشارة إلى آلية لفرض حد أقصى لأسعار النفط الخام الروسي في البيان الختامي للقمة.

تضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان

وعلى صعيد متصل عاد أسطول ناقلات النفط الروسية إلى العمل بنفس معدلاته الطبيعية قبل غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي، حيث عثرت روسيا على وسائل الالتفاف على العقوبات الغربية والقيود على حركة النقل البحري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات شركة تحليل البيانات كبلر القول إنه من بين حوالي 50 ناقلة نفط أفراماكس المملوكة لشركة النقل البحري المملوكة للدولة سوفكومفلوت، هناك حوالي 25 ناقلة يتم تحميلها يوميا، وهو ما يتناسب مع معدلات التشغيل في عام 2021، ويزيد عن معدل التشغيل المنخفض للغاية الذي بلغ حوالي 7 ناقلات في أبريل الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا دفع الدول الغربية إلى فرض عدة حزم من العقوبات التي تستهدف تقليل العائدات المالية لروسيا حتى لا تستطيع تمويل الحرب. وتعتبر زيادة معدلات تشغيل أسطول سوفكومفلوت أحدث دليل على نجاح روسيا في التكيف مع العقوبات الاقتصادية.

وفي مايو الماضي قالت شركة النقل البحري الروسية سوفكوم عندما باعت 14 سفينة حتى تتمكن من سداد ديونها إنها تمتلك 110 ناقلات. وتتراوح هذه الناقلات من السفن الصغيرة التي تنقل المنتجات النفطية في مختلف الاتجاهات إلى السفن العملاقة التي تستطيع حمل ما يصل إلى أكثر من مليوني برميل خام. ويعتبر أسطول ناقلات أفراماكس الأكبر في العالم.