مستقبل وطن: 30 يونيو انطلاقة حقيقية نحو المستقبل المشرق والحياة الكريمة

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هنأ حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو؛ تلك الذكرى الخالدة في وجداننا، والعلامة المضيئة في تاريخ وطننا الحبيب.

وأضاف الحزب، في بيان: "لقد رسخت ثورة 30 يونيو ركائز البناء والتنمية، وأرست دعائم الجمهورية الجديدة، وأعادت لمصر مكانتها وريادتها".

وتوجه الحزب بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي "صنع من 30 يونيو انطلاقة حقيقية نحو المستقبل المشرق والحياة الكريمة التي يستحقها المصريين".

كما وجه الحزب تحية تقدير وعرفان للقوات المسلحة والشرطة على كل ما يبذلونه من تضحيات نحو الوطن، وأكد عظيم تقديره وامتنانه لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لاستقرار الوطن وعزته.

واختتم قائلا: "نجدد العهد لقائد مصر وزعيمها على بذل كل غال ونفيس من أجل خدمة هذا الوطن، ونقف خلفه صفًا واحدًا في معركة البناء والتنمية".