 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يونيو 2023 11:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى


نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 11:03 ص

أدى أكثر من مائة ألف فلسطيني اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وعلت تكبيرات العيد إيذانا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال بحق المصلين أثناء خروجهم من الأقصى.

وقالت مصادر فلسطينية في القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى "باب الرحمة" في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى واعتدت على مصلين بداخله واعتقلت عددا منهم.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت شابا أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا آخر أثناء خروجهم من المسجد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك