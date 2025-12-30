نائب الرئيس الفلسطيني: نرحب بإصرار ترامب على تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحب حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، بإصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعرب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بإصرار ترامب على ضرورة وقف ما تتعرض له الضفة من اعتداءات، وبناء استيطاني، ومحاولات تقويض السلطة، واستمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك «جحيما بانتظار» حركة حماس الفلسطينية إذا لم تنزع سلاحها في وقت قريب.

ويسود قطاع غزة وقف هش لإطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر، بعد أن اتفقت إسرائيل وحماس على خارطة طريق مكونة من 20 نقطة مدعومة من واشنطن لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عامين. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والتي تهدف إلى إلقاء حماس لسلاحها ونشر قوة استقرار دولية، أكثر تعقيدا، إذ رفضت حماس حتى الآن جميع الدعوات لنزع سلاحها.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في منتجعه «مار أ لاجو» بولاية فلوريدا بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تسعى لتصعيد النزاع.

وصرح ترامب: «تحدثنا عن حماس وتحدثنا عن نزع السلاح، وسيمنحون فترة زمنية قصيرة جدا لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور».

وأضاف: «إذا لم ينزعوا سلاحهم كما وافقوا على ذلك فسيكون هناك جحيم بانتظارهم، ونحن لا نريد ذلك، نحن لا نسعى لذلك، ولكن عليهم نزع السلاح في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حد ما».