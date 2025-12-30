تكبدت أسواق المال خسائر جماعية في بداية تعاملات اليوم مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في جنوب اليمن.
وانخفض السوق السعودي بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 10408 نقاط، وتراجعت أسهم 230 سهمًا من أصل 266 شركة.
وهبط سهم أرامكو، الذي يُعد من الأسهم القيادية في السوق، بنحو 0.42% ليصل إلى 23.6 ريال سعودي.
وخيمت التراجعات أيضًا على أسواق المال الإماراتية، وكان سوق دبي الخاسر الأكبر بنسبة 1.2%، بينما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.6%؛ ليهبط دون مستويات دعم هامة عند 10 آلاف نقطة.
ونزل المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.33% إلى 10760 نقطة، كما خسر المؤشر العام لسوق الكويت بنسبة 0.87% إلى 8886 نقطة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم استهدف شحنة أسلحة قادمة لجنوب اليمن.