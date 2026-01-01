سوريا تعلن دعمها للحكومة الشرعية في اليمن وجهود ومواقف السعودية والإمارات

أكدت سوريا دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.



وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان مساء الأربعاء تلقت RT نسخة منه، "تتابع الجمهورية العربية السورية باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية".

وأكدت في البيان دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار".

كما أعلنت دعمها لكل ما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت الخارجية السورية موقفها الداعم للحلول السياسية الشاملة التي تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتنبذ كل ما من شأنه تعميق الأزمات أو تهديد السلم الإقليمي.



وثمنت الوزارة المواقف والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكل المبادرات التي تصب في مصلحة الشعب اليمني وتسهم في دعم الحل السياسي وتخفيض المعاناة الإنسانية.