احتفل النجمان أحمد فهمي وهنا الزاهد، بعرض فيلم "مستر إكس"، وذلك بحضور عدد من النجوم منهم إلهام شاهين، هنا شيحة، مي نور الشريف، أمير شاهين، أحمد الشامي، إلهام صفي الدين، على ربيع، بيومي فؤاد، رانيا ونورهان منصور، مصطفى خاطر، كريم عفيفي.

وحضر عدد من نجوم الرياضة وكرة القدم العرض الخاص لفيلم "مستر إكس" بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، الذي ينافس في موسم عيد الأضحى، منهم "خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعمرو السولية لاعب الأهلي، ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي".

كما حضر كل من "محمد أنور، أوس أوس، خالد يوسف، رحاب الجمل، المنتج أحمد السبكي، إسماعيل فرغلي".

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداثه حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مي عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبري فواز، فرح الزاهد، بيج رامي، وعلاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائي مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندي، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضي.