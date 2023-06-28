مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشيخ زايد

لقي طالب مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق مصر - إسكندرية، بنطاق مدينة الشيخ زايد.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في مصرع طالب، وإصابة 3 آخرون، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.