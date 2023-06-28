كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكم المُكلف بإدارة مباراة بيراميدز وسموحة، مساء اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره سموحة على ستاد الدفاع الجوي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وسيقود مباراة بيراميدز وسموحة حمادة القلاوي كحكم للساحة، وسيعاونه الثنائي رجب محمد ومحمود حسين، فيما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، مصطفى مدحت ومبروك نبيل.

فيما سيدير مواجهة المصري البورسعيدي وفيوتشر، والتي ستقام على ملعب برج العرب مساء اليوم الثلاثاء، محمد معروف كحكم للساحة، ويعاونه الثنائي كريم يونس وخالد حسام، وسيكون محمود ناصف حكمًا رابعًا، بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، حسام عزب وأحمد جابر.