 القلاوي حكما لمباراة بيراميدز وسموحة.. ومعروف لمواجهة المصري وفيوتشر - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يونيو 2023 1:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

القلاوي حكما لمباراة بيراميدز وسموحة.. ومعروف لمواجهة المصري وفيوتشر

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 1:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 1:35 ص

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكم المُكلف بإدارة مباراة بيراميدز وسموحة، مساء اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره سموحة على ستاد الدفاع الجوي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

وسيقود مباراة بيراميدز وسموحة حمادة القلاوي كحكم للساحة، وسيعاونه الثنائي رجب محمد ومحمود حسين، فيما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، مصطفى مدحت ومبروك نبيل.

فيما سيدير مواجهة المصري البورسعيدي وفيوتشر، والتي ستقام على ملعب برج العرب مساء اليوم الثلاثاء، محمد معروف كحكم للساحة، ويعاونه الثنائي كريم يونس وخالد حسام، وسيكون محمود ناصف حكمًا رابعًا، بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، حسام عزب وأحمد جابر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك