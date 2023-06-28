الإفراج عن 2374 نزيلا من مركز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

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وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الإفراج بالعفو عن 2374 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، على مستوى الجمهورية المحكوم عليهم.

وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023؛ بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ(عيد الأضحى المبارك).

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.

انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2374 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.