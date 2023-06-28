أورسيتش يستعد لمنافسة تريزيجيه في طرابزون سبور

يستعد ميسلاف أورسيتش، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي لمنافسة محمود حسن تريزيجه، جناح طرابزون سبور التركي، وذلك في ظل التقارير الصحفية التي تشير لاقتراب الأول من الانضمام لصفوف الأخير.

وذكرت شبكة ذا أثليتك البريطانية أن إدارة نادي ساوثهامبتون وافقت على بيع لاعب الفريق ميسلاف أورسيتش لطرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع اتمام صفقة انتقال اللاعب الكرواتي أورسيتش إلى طرابزون سبور مقابل 4 مليون يورو، بالإضافة لبعض الامتيازات الأخرى، وذلك بعد هبوط ساوثهامبتون لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وكان أورسيتش قد انضم لصفوف ساوثهامبتون في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليون يورو.

ولم يشارك الجناح الأيسر أورسيتش سوى في 6 مباريات مع ساوثهامبتون، إلا أنه شارك مع المنتخب الكرواتي في 27 مباراة دولية، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 8 آخرين.