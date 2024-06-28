مقرر أممي: مستوى تدمير غزة غير مسبوق وإعادة الإعمار تتطلب 80 عاما

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قال المقرر الأممي المعني بالحق في سكن لائق بالاكريشنان راجاجوبال، إن مستوى تدمير المساكن والبنية التحتية في قطاع غزة غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن المنظمات الأممية والدولية تركز بشكل كبير على ضمان توفير مساكن وملاجئ مناسبة في قطاع غزة

وأوضح أن المجاعة في قطاع غزة أدت إلى حالات وفاة كثيرة بين الفلسطينيين، ويجب حشد الموارد للبدء الفوري في إعادة الإعمار بقطاع غزة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة والالتزام بقرار مجلس الأمن.

وأكد، أن وقف إطلاق النار بغزة يوفر الملاذ الآمن للفلسطينيين بالقطاع.

وتابع: «يجب أن يكون لدينا سجل كبير بحجم الأضرار والدمار والخسائر جراء الحرب الإسرائيلية على غزة»، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة يعوق عمليات إعادة الإعمار بالقطاع.

واستكمل: «يجب تدبير الضمانات اللازمة للوصول بشكل آمن إلى قطاع غزة.. وتقديرات لمنظمات دولية تشير إلى أن عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة ستستغرق 80 عاما».