بدء المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب

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بدأت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب في أتلانتا، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الامريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وتستمر لـ90 دقيقة.

ما يلي أبرز ما جاء في المناظرة:

ـ لم يتصافح ترامب وبايدن إيذانا ببدئها.

ـ شرب بايدن الماء قبل أن يجيب على السؤال الأول.

ـ ترامب: في عهد بايدن خسرت الولايات المتحدة هيبتها على الساحة الدولية وأصبحت مثل “دولة من العالم الثالث”.

ـ بايدن يتهم ترامب بـ"المبالغة" و"الكذب" بشأن الهجرة.

ـ بايدن: دور ترامب في الحدّ من إمكانيّة الإجهاض "أمر فظيع".

ـ ترامب: بايدن يرغب في انتزاع أطفال من رحم أمهاتهم في الشهر التاسع من الحمل وقتلهم.

ـ ترامب: بايدن لم يقم بعمل جيّد. لقد قام بعمل سيء. والتضخّم يقتل بلدنا. إنّه يقتلنا.

ـ ترامب: لو كان بوتين يحترم بايدن لما بدأ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ـ ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يكن ليحدث لو لم تغادر الولايات المتحدة أفغانستان.

ـ ترامب: شروط بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا غير مقبولة بالنسبة لي.

ـ بايدن لترامب: "أنت هو الأحمق، أنت هو الفاشل".

ـ بايدن: الحقيقة هي أنني الرئيس الوحيد خلال قرن لم يقتل فيه أي عسكري في أي مكان في العالم خلال هذا العقد.

ـ بايدن: منعنا إيران من إطلاق قذائف على إسرائيل ونحاول إضعاف حماس ونجحنا في ذلك.

ـ ترامب مهاجما رئاسة بايدن: حماس لم تكن لتهاجم إسرائيل في ظل حكمي

ـ ترامب: بايدن يتصرف مثل "الفلسطيني الضعيف" في دعم إسرائيل.

ـ ترامب: كل الأمور كانت واضحة عندما كنت في المنصب فيما يتعلق بإسرائيل وحماس.

ـ ترامب: على بايدن أن يدع إسرائيل تكمل مهمتها في غزة.

ـ بايدن: رغبة ترامب في الخروج من الناتو حماقة.

ـ ترامب: بايدن مجرم مثل ابنه هانتر ومن المحتمل أن يصبح مجرما مدانا بعد مغادرته منصبه.

ـ بايدن يصف ترامب بأنه شخص "مُدان".