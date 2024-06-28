صلاح: جوزيه جوميز كان يريد مواجهة الأهلي

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض كان يريد خوض مواجهة الأهلي في الدوري العام.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علمت أن جوزيه جوميز كان يريد خوض مباراة الأهلي الماضية".

وأضاف: "جوزيه جوميز انفعل على قرارات النادي بعدم خوض تلك المباراة، وكان على الإدارة مناقشته في جدول مباريات الفريق في الدوري".

وتابع: "أعتقد أن محمود علاء، مدافع الزمالك قام بتوقيع عقود انتقاله إلى بيراميدز، وتعامل باحترافية مع النادي، لكنه كان خارج حسابات الجهاز الفني".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "محمود علاء كان أحد أسباب تتويج الفريق بالبطولات في المواسم الماضية، وكان على المسئولين تقريب وجهات النظر بينه وبين الجهاز الفني".