عمدة مدينة أوديسا الأوكرانية يؤكد تعرضها لهجوم روسي

هاجمت المسيرات الروسية مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا خلال الليل، وأبلغ عمدة المدينة هينادي تروخانوف عن حدوث انفجارات وحرائق في عدة مناطق.

وكتب العمدة تروخانوف في وقت مبكر من صباح اليوم السبت على منصة تيليجرام "(سكان) أوديسا، كونوا حذرين. ابحثوا عن أماكن آمنة".

وأفاد المدير العسكري أوليه كيبر بأن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مباني سكنية ومركبات.

وبعد اقتراب المسيرات الروسية القتالية من البحر الأسود تم تفعيل الدفاعات الجوية. ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو أولية لحرائق في المدينة بعدما هدأت الهجمات حوالي منتصف الليل، لكن لم يتسن التحقق من صحة مقاطع الفيديو على الفور.