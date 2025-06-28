10 شهداء بينهم 6 من منتظري المساعدات شمال رفح الفلسطينية

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، برصاص وقصف الاحتلال لمدينة خان يونس، ورفح، جنوب القطاع.

وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر إثر إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أن 4 مواطنين استشهدوا في قصف لطيران الاحتلال الحربي على بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب تقارير أممية، استشهد أكثر 550 مواطنا، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميا، التي تحولت منذ تأسيسها أواخر الشهر الماضي إلى مصايد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح، وسط ظروف إنسانية كارثية.

وخلّفت حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.