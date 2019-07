صبي بريطاني يصبح مليونيرا بعد فوزه بالمركز الثاني بزوجي بطولة العالم لـ«فورتنايت»

فاز صبي بريطاني بمبلغ أكثر من مليون دولار بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة العالم مع زميله في اللعبة في نهائيات بطولة العالم بلعبة "فورتنايت" الإلكترونية.

وسيتقاسم جادين أشمان، من مقاطعة أيسكس مبلغ 2.25 مليون دولار مع زميله الهولندي.

وتحظى هذه اللعبة الإلكترونية بشعبية كبيرة على الانترنت، إذ يصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص في مختلف أرجاء العالم.

ويصل إجمالي الجوائز المقدمة في البطولة إلى 30 مليون دولار، ما يجعلها الأكبر في الألعاب الإلكترونية حتى الآن.

وقال جادين لبي بي بي سي إنه "فُوجئ" بحصوله على هذه النتيجة العالية.







ودخل جادين مباريات بطولة الزوجي في اللعبة تحت اسم "ولفيز" مع زميله ديف جونغ "روجو" ليحققا المركز الثاني في البطولة.

وقد حصل على المركز الأول النرويجي أميل بيرجكويست بيدرسن وزميله النمساوي ديفيد دبليو بتحقيقهما 51 نقطة مقابل 47 نقطة لأشمان وجونغ.

وتجري المباراة النهائية في بطولة الفردي في اللعبة في وقت لاحق الأحد.

وتتواصل نهائيات كأس العالم في لعبة "فورتنايت" في ملعب في نيويورك، حيث سيحقق الفائز ربحا من الجوائز أكثر من سيمونا هاليب ونوفاك ديوكوفيتش اللذين فازا بلقب بطولة ويمبلدون للعبة التنس.

وحاول أكثر من 40 مليون لاعب التأهل على مدار 10 أسابيع من المنافسة على الإنترنت، لكن 100 فقط هم الذين حصلوا على فرصة للتنافس والفوز بجائزة 3 ملايين دولار "2.4 مليون جنيه إسترليني" في حديقة "فلشينغ ميدوز".

