دي مينو يتفوق على أوبيلكا ليبلغ نهائي بطولة أتلانتا للتنس

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تفوق أليكس دي مينو على الأمريكي رايلي أوبيلكا صاحب ضربات الإرسال القوية بنتيجة 7-6 و6-7 و6-3 يوم السبت ليبلغ نهائي بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس لأول مرة.

ورغم أن أوبيلكا طويل القامة سدد 28 ضربة إرسال ساحقة، فإن إرسال دي مينو كان الأفضل في المباراة.

وحصد اللاعب الأسترالي 96 بالمئة من نقاط إرساله الأول ولم يمنح أوبيلكا مطلقا فرصة كسر الإرسال في يوم حار ورطب في عاصمة ولاية جورجيا.

وجاءت نقطة التحول في المباراة في المجموعة الثالثة عندما نجح دي مينو أخيرا في كسر إرسال أوبيلكا ليتقدم 3-2.

وكسر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إرسال منافسه الأمريكي في نقطة المباراة عندما سدد أوبيلكا ضربة خلفية في الشبكة ليرتكب الخطأ السهل رقم 38 له في المباراة.

وقال دي مينو في مقابلة بالملعب ”رايلي منافس مذهل، إنه لاعب قوي للغاية وصديق رائع.

”الأمر يشبه المقامرة هنا. ينبغي أن أتوقع الطريقة الصحيحة (عندما أرد الضربات) في بعض النقاط المهمة وكنت محظوظا بالفوز اليوم“.

وسيخوض دي مينو خامس مباراة نهائية في مسيرته ببطولات المحترفين، بينما جاء لقبه الوحيد في وقت سابق هذا العام ببطولة سيدني الدولية.

ورغم الهزيمة، سيدخل أوبيلكا قائمة أول 50 لاعبا في التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته حين تصدر القائمة الجديدة يوم الاثنين.

وفي النهائي، يلعب دي مينو ضد البريطاني كاميرون نوري أو الأمريكي تيلور فريتز اللذين يلتقيان في الدور قبل النهائي في وقت لاحق يوم السبت.