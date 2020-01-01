البترول: إنتاج حوالي 32 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من كشف دلتا النيل الجديد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن نتائج الاختبارات التي أجريت على كشف بشروش للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية، الذي تم الإعلان عنه أوائل الشهر الحالي، أسفرت عن معدل إنتاج أولي حوالي 32 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.

وقال الوزير -في بيان اليوم الثلاثاء- إن شركة (إيني) الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز ستقوم، بالتعاون مع شركتي (بي بي) البريطانية و(توتال) الفرنسية، بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بإعداد خطة تنمية الموقع للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمنطقة.

وعلى جانب آخر، ارتفع إجمالي إنتاج منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية التي تعمل فيها شركة (إيني) إلى 12 ألف برميل يوميا من الزيت الخام بعد عام واحد من بدء الإنتاج في يوليو 2019، بعد النجاح في حفر بئر جديدة بمنطقة حوض فاغور، بإجمالي عمق 15 ألفا و800 قدم، ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج 5 آلاف برميل يومياً باستخدام التسهيلات المتاحة بالمنطقة من خلال شركة عجيبة وهي الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة (إيني) والقائمة بالعمليات.

ويعكس هذا النجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في التوسع بأعمال البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، لتنمية وتعظيم الثروات البترولية والغازية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية باستخدام أحدث التكنولوجيات لتحقيق اكتشافات جديدة تفتح آفاقاً أوسع أمام العمل في مختلف المناطق التي مازالت تزخر باحتمالات بترولية واعدة.