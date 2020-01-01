رئيس مدينة سفاجا تقود حملة للتفتيش على تراخيص ورش المدينة الصناعية

شنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على منطقة المدينة الصناعية برفقة إدارة البيئة، وعددًا من الإدارات المختصة في الوحدة المحلية.

وأوضحت هدى المغربي، أن الحملة سعت إلى التفتيش على التراخيص للمحلات والورش الصناعية، وحث أصحاب الورش على الإسراع في إجراءات التراخيص للمصانع والتأكد من استيفاء تلك المنشآت لاشتراطات الترخيص فيما يتعلق بالبيئة.

وأضافت أنها كلفت إدارة البيئة بعمل إنذارات فورية ومحاضر للورش المخالفةن والتي لا تهتم بالاشتراطات البيئة، مؤكدةً أنه تم عمل 12 إنذارا و7 محاضر بيئية للَمخالفين بالمنطقة الصناعية.

وأمرت بإغلاق 5 ورش ليس لديهم تراخيص ونشاطهم يمثل خطورة على المنطقة، تنوعت ما بين "ورش لحام، وورشة نجارة، وورشة صيانة مواتير، وورشة صيانة مراكب".

وكلفت رئيس مدينة سفاجا الإدارات المخصصة برفع الإشغالات حول الورش، والاهتمام برفع مخلفات التصنيع أولًا بأول، حفاظاً على سلامة المنطقة وتحسبا من وقوع أي كارثة بيئية من شأنها أن تصيب كافة الورش المجاورة.